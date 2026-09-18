Liliana Salinas entrega apoyos económicos a personas con discapacidad en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Acompañada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezó en Múzquiz la entrega de estímulos económicos y aparatos funcionales a personas con discapacidad de los municipios de la Región Carbonífera.

El evento se llevó a cabo en el Club de Leones de Múzquiz, donde la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, como anfitriona, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que, en el marco del mes de la discapacidad y la movilidad, cobran relevancia los apoyos otorgados mediante el programa "Veamos la Discapacidad", al señalar que detrás de cada beneficio existe una oportunidad para que las familias tengan mayor autonomía.

La edil reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y agradeció el compromiso mostrado con las personas con discapacidad, en coordinación con la Presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés.

Añadió que, desde el Gobierno Municipal de Múzquiz, continuarán trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para construir un municipio más incluyente, donde todas y todos tengan las mismas oportunidades.

El evento y sus objetivos

En su intervención, Liliana Salinas Valdés informó que fueron entregadas 185 tarjetas del programa "Veamos la Discapacidad", cada una con un apoyo económico.

Cabe señalar, la beca entregada contará con 10 mil pesos, pero, en esta ocasión ya cuenta con 7 mil pesos disponibles, recursos que podrán ser utilizados para la adquisición de insumos que contribuyan a mejorar las condiciones de las personas con discapacidad limitante.

Durante la jornada también fueron entregados 96 aparatos funcionales, entre ellos sillas de ruedas y bastones de diferente tipo, destinados a favorecer la movilidad, así como 104 aparatos auditivos, con los que se busca apoyar la integración de las personas beneficiadas a sus familias y al ámbito laboral.

Compromiso del gobierno

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que en Coahuila se busca mejorar permanentemente, al reconocer que existen áreas de oportunidad y acciones por realizar.

A nombre de los beneficiarios, José Guadalupe Hernández Martínez agradeció el respaldo de las autoridades estatales y destacó que estos apoyos representan una ayuda importante para las personas en situación vulnerable.