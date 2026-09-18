Fortalecerán abasto de agua en Sabinas y San Juan de Sabinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En gira de trabajo por la Región Carbonífera, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció un proyecto para fortalecer el servicio de agua potable en beneficio de las familias de Sabinas y San Juan de Sabinas.

El mandatario estatal destacó que la gran inversión realizada en materia hídrica en el municipio de Múzquiz, que incluyó obras de agua, drenaje, tubería y diversas acciones de infraestructura, solucionó el problema de desabasto de hídrico en este Pueblo Mágico.

"Todo el tema de agua, drenaje, tubería, toda la inversión en la cual se invirtieron históricamente varios millones de pesos, ha ayudado a que, en estos momentos, en Múzquiz el agua no haya sido un problema de desabasto en este Pueblo Mágico por esa inversión que hicimos", recaló.

Acciones de la autoridad

Explicó que, mediante el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), a cargo de Carlos García Vega, se cuenta con un plan para fortalecer las inversiones destinadas a mejorar el abasto de agua potable ahora en San Juan de Sabinas y Sabinas, para lo cual ya se dialogó con los alcaldes de ambos municipios.

"Ya hablamos con los alcaldes, ya hablamos con el nuevo director del Sistema Intermunicipal de Agua, y es darle con todo para poder fortalecer el sistema de agua", afirmó el gobernador, al señalar que la inversión estatal ha permitido atender necesidades que los municipios no hubieran podido resolver con la misma rapidez debido a sus capacidades presupuestales.

Detalles confirmados

Jiménez Salinas resaltó que las obras realizadas en Múzquiz, entre ellas las redes, colectores, nuevas líneas troncales y el nuevo Pozo Aparicio III, han contribuido a mejorar el suministro, particularmente durante la temporada de altas temperaturas.

Añadió que, pese al bajo nivel del socavón, estas acciones han permitido que Múzquiz pase de ser uno de los principales problemas de desabasto, a contar actualmente con una solución, lo que calificó como un compromiso cumplido junto con la alcaldesa Laura Jiménez "Gachupina".