Cruz Roja atiende a lesionado tras volcadura en carretera 57

SABINAS, COAH.- Una movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este martes tras la volcadura de un vehículo sobre la carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 111, donde el conductor resultó lesionado y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital en esta ciudad.

El incidente involucró un automóvil Toyota Prius color blanco, con placas del estado de Durango, el cual terminó volcado a un costado de la vialidad, generando la rápida intervención de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió poco antes de las 16:00 horas, lo que provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional división caminos arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, así como para coordinar las labores de seguridad y abanderamiento en la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas exactas que originaron la volcadura, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo ocurrido.