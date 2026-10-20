Lluvias recientes incrementan capacidad del socavón en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.– El Socavón incrementó su capacidad hasta en un 70 % tras las recientes lluvias registradas en la serranía, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

El funcionario explicó que, debido a la prolongada sequía que imperaba en la región, el manantial se encontraba completamente seco, por lo que las precipitaciones recientes favorecieron la recuperación de sus niveles.

Señaló que las lluvias en la serranía permitieron que los mantos incrementaran su caudal, una condición favorable luego de los efectos de la escasez de agua que se había registrado.

Guajardo Loo también informó que se observó un incremento en el nivel del río Sabinas, por lo que llamó a la población a extremar precauciones ante las condiciones de la corriente.

Advirtió que las personas deben evitar introducirse al río, debido a que el agua arrastra ramas y otros objetos que pueden representar un riesgo y provocar situaciones de peligro.

Finalmente, el director de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a cuidar el vital líquido y hacer un uso responsable del agua, especialmente ante las condiciones de escasez que enfrenta la región.