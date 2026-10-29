Protección Civil Múzquiz informa sobre cierre de ruta por lluvias en El Melón

Múzquiz, Coah.- Las lluvias registradas en este Pueblo Mágico provocaron el cierre del paso por el camino que comunica el paraje conocido como El Melón hacia Aguachile, por lo que Protección Civil de Múzquiz exhorta a la población a evitar transitar por esta ruta.

De acuerdo con el reporte de Isaías González, encargado de la caseta de Los Pintos, actualmente no hay paso por este tramo debido a las condiciones ocasionadas por las precipitaciones pluviales.

El camino afectado se ubica a la altura de los ejidos San Francisco, Morelos y Carranza, donde las condiciones del terreno impiden la circulación de vehículos tanto compactos como de más dimensiones.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los pobladores y conductores tomar precauciones y abstenerse de utilizar la brecha mientras permanezca cerrado el acceso.

Asimismo, se pide a la ciudadanía buscar vías alternas para evitar riesgos durante sus traslados por esta zona rural del municipio de Múzquiz. Protección Civil exhortó también a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas hasta nuevo aviso.