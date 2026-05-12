Localizan a menor desaparecida en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una menor de edad que fue reportada como desaparecida en la colonia Infonavit-Oasis el pasado domingo, fue localizada con bien tras diversas pesquisas realizadas por las autoridades policiacas. Así lo informó el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez.

Cabe señalar, en su momento, familiares de la infante informaron que, cerca de las 07:30 horas salió de su hogar y subió a un vehículo en compañía de otra jovencita. La alerta movilizó a elementos de Seguridad Pública para iniciar la búsqueda.

En ese momento la menor de quien no revelaron su identidad, para salvaguardar su privacidad, vestía un short en color negro y blusa en color rojo, datos que fueron difundidos para facilitar su localización.

De esta manera, tras las diligencias efectuadas, la estudiante fue ubicada con bien, sin que las autoridades precisaran el lugar donde fue encontrada.

José Ponce Sánchez señaló que la menor, afortunadamente regresó a su hogar, con su familia y se encuentra en buen estado de salud. El caso quedó cerrado tras confirmar que no existía riesgo para su integridad.

Sin embargo, las autoridades, exhortaron a los padres de familia a vigilar a sus hijos e hijas, conocer más sobre sus amistades y, sobre todo, mantener una comunicación constante en el hogar, destacando que, estas acciones ayudan a prevenir situaciones que generan ansiedad y preocupación en el entorno familiar.