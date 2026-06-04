Carlos Robles Loustaunau critica a Morena por acusaciones de crimen organizado

SALTILLO, COAH.- El diputado local del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, lanzó fuertes cuestionamientos contra Morena al considerar que el partido enfrenta una serie de acusaciones al estar presuntamente vinculados con el crimen organizado, luego de denuncias hechas por Estados Unidos, por lo que, aseguró, estos temas deben ser aclarados de manera puntual ante la ciudadanía.

El legislador señaló que las denuncias y señalamientos recientes contra integrantes y gobiernos emanados de Morena representan una situación de gran gravedad para el país. Indicó que, en sus años de participación política, no recuerda un escenario similar por la magnitud de las acusaciones que actualmente se encuentran en el debate público.

"El partido de Morena debe concentrarse en explicar y resolver cada una de estas acusaciones", expresó, al sostener que corresponde a las autoridades competentes determinar la veracidad de los hechos señalados.

De igual manera, cuestionó la reciente participación pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Claudia Sheinbaum en medio de dichas acusaciones, al considerar que sus declaraciones no eran necesarias en el contexto actual.

Señaló que México históricamente se ha distinguido por mantener una política exterior basada en el respeto y la cordialidad con otras naciones, especialmente con Estados Unidos, debido a los estrechos vínculos económicos, sociales y culturales que existen entre ambos países.

Asimismo, afirmó que debe prevalecer el respeto institucional hacia la Presidencia de la República y que no se debe perder de vista quién encabeza actualmente la conducción política del país.

Respecto a las investigaciones relacionadas con presuntos contratos vinculados a gobiernos de Morena, Robles Loustaunau calificó los señalamientos como "muy graves", particularmente cuando involucran a funcionarios en funciones y administraciones estatales.

Ante la posibilidad de que algunos gobernadores sean objeto de investigaciones, como el Gobernador de Tamaulipas, consideró que una medida mínima sería solicitar licencia al cargo mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Sobre el impacto que estos acontecimientos podrían tener en la jornada electoral, evitó profundizar debido a las restricciones legales vigentes durante el periodo de reflexión previo a la votación. Sin embargo, sugirió que la aparición pública del expresidente podría interpretarse como una muestra de preocupación dentro del partido gobernante.