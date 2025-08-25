Desaparece Joven de 18 Años en Nueva Rosita

Luis Alberto Gonzáles Otero, joven de 18 años residente de la colonia Comercial, desapareció el pasado viernes mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Su madre, Gabriela Otero, inició la búsqueda al final del día al notar su ausencia, sin recibir respuesta a llamadas ni mensajes.

La preocupación aumentó cuando el celular de Luis Alberto fue apagado y sus redes sociales desactivadas, lo que su madre describió como "si se lo hubiera tragado la tierra". Desde entonces, la familia ha recorrido hospitales, estaciones de policía y otros puntos clave sin obtener información sobre su paradero.

De acuerdo con sus familiares, el joven no presentaba conflictos con su esposa ni con otros miembros cercanos, por lo que descartan que se trate de una desaparición voluntaria. Su rutina diaria era estable y no había señales previas que indicaran algún tipo de problema.

La familia Gonzáles Otero ha hecho un llamado urgente a la comunidad para colaborar en la búsqueda. Han compartido el número de contacto 861-162-00-75, disponible para recibir cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Luis Alberto.

Mientras tanto, amigos, vecinos y voluntarios se han sumado a la causa, difundiendo la información en redes sociales y medios locales. La esperanza de encontrarlo sano y salvo sigue viva, y la familia confía en que la solidaridad de Nueva Rosita será clave para resolver este caso.