Luis Gálvez entrega juguetes a niños en Múzquiz: un gesto solidario

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un gesto de solidaridad y compromiso social, Luis Gálvez, fundador de la agrupación "Voluntarios de Reacción Inmediata", encabezó un recorrido por diversos sectores de la cabecera municipal de Múzquiz para entregar juguetes a niñas y niños de la localidad.

La iniciativa tuvo como objetivo brindar un momento de alegría a los pequeños en situación vulnerable durante esta temporada decembrina.

La noble labor se realizó en coordinación con el Departamento de Bomberos Rescatistas de Múzquiz, central ubicada en la intersección de las calles Hidalgo y Juárez.

Juntos, visitaron distintos barrios de la ciudad, llevando no solo obsequios, sino también un mensaje de esperanza y unión comunitaria. La caravana fue recibida con entusiasmo por decenas de familias que agradecieron el gesto solidario.

El recorrido comenzó en la colonia Azucenas, continuó por la colonia 28 de Noviembre y concluyó en el barrio Los Pocitos. En cada punto, los voluntarios fueron recibidos con sonrisas y muestras de cariño por parte de los niños, quienes disfrutaron de los juguetes y la atención brindada por los organizadores.

Luis Gálvez expresó su agradecimiento a la ciudadanía por su generoso apoyo, ya que gracias a las donaciones recibidas fue posible llevar a cabo esta actividad.

"Sin la colaboración de la gente, nada de esto sería posible. Es un esfuerzo conjunto que demuestra el gran corazón de esta comunidad", comentó.

Originario de Chile y con más de 25 años de residencia en el Pueblo Mágico de Múzquiz, Gálvez ha sido reconocido por su incansable labor altruista.

Además de estas acciones solidarias, ha participado activamente en la búsqueda de personas desaparecidas, acompañado por su hijo —también llamado Luis— y un equipo de voluntarios comprometidos con el bienestar de la comunidad.