Reynaldo Ruiz busca nuevas oportunidades en Múzquiz tras su expulsión

MÚZQUIZ, COAH.- Después de casi 18 años de trabajar como lustrador de calzado en la plaza Hidalgo, en el Centro Histórico de Múzquiz, Reynaldo Ruiz Soto decidió comenzar de nuevo tras su expulsión del gremio de "boleros" y trasladó su actividad a la Central de Autobuses de Transportes Múzquiz-Rosita.

Ruiz Soto explicó que actualmente cuenta con una nueva ubicación gracias a la oportunidad que le brindaron en la terminal, donde aseguró que inicia prácticamente desde cero y permanece a la espera de sus clientes. Recordó que durante casi dos décadas ofreció sus servicios en la plaza Hidalgo, pero debido a problemas internos fue expulsado del gremio, situación que lo llevó a buscar otro espacio para continuar con su oficio.

"Aquí espero a mis clientes y, a nuevas amistades, estamos para servirle a la ciudadanía", expresó el lustrador, quien destacó que durante esta nueva etapa ha encontrado personas que le han brindado apoyo.

Ruiz Soto es originario de la Ciudad de México y llegó a Múzquiz hace 28 años. Señaló que mantiene raíces en Coahuila, ya que su madre es originaria de Sabinas, y afirmó que su intención es permanecer en Múzquiz junto a sus hijos.

Finalmente, consideró que todas las personas tienen una nueva oportunidad para salir adelante y comenzar de nuevo, una experiencia que dijo valorar en esta etapa de su vida.