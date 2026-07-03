Motociclista Armando N sufre fractura tras accidente en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre identificado como Armando N resultó con probable fractura de tibia y peroné en una de sus extremidades inferiores, además de diversas lesiones, tras derrapar en la motocicleta que conducía y ser impactado por un vehículo al presuntamente no respetar un alto.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida 5 de Febrero y el bulevar Hidalgo, en la colonia Nicolás Torres, donde el motociclista perdió el control de la unidad y terminó lesionado sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención prehospitalaria al lesionado, un sexagenario pensionado, quien informó tener su domicilio en la calle González Bocanegra número 9, en el barrio Tiro Tres de la villa de Palaú.

De acuerdo con el reporte, Armando N presentó además una herida en la región plantar y múltiples laceraciones, por lo que recibió atención médica en el lugar y fue preparado para su traslado a un hospital.

El lesionado viajaba a bordo de una motocicleta Italika color negro, con placas de circulación 12JGM4, cuando ocurrió el percance en el mencionado crucero.

Las autoridades policiacas realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades tras lo ocurrido.