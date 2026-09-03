Luto en Villa de Esperanzas por el fallecimiento de Gerardo Zamora

VILLA DE ESPERANZAS, Coah. - La comunidad de esta villa se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de don Gerardo Zamora Loera, a quien habitantes y familiares recuerdan como un destacado priista, líder social y hombre comprometido con su comunidad.

Zamora Loera tuvo una amplia trayectoria en el servicio público, donde ocupó diversos cargos, además de desempeñarse como comisariado ejidal del ejido La Mota, desde donde participó en gestiones relacionadas con el desarrollo de la comunidad rural.

También formó parte de programas de desarrollo rural y mantuvo durante varios años una participación activa en asuntos relacionados con el campo y los ejidatarios del Pueblo Mágico de Múzquiz.

Aunque su actividad estuvo estrechamente ligada al ejido La Mota, Gerardo Zamora Loera residía en la villa de Esperanzas, comunidad donde era reconocido por su participación y liderazgo.

A través de sus redes sociales, su nieto Iván Terashima Zamora, destacado líder de los jóvenes en Coahuila, dio a conocer el fallecimiento de su abuelo, a quien recordó con cariño como un gran líder, un gran padre y un gran abuelo.

La noticia generó muestras de solidaridad y pesar entre familiares, amigos y habitantes de Villa de Esperanzas, quienes lamentaron la pérdida de quien fuera una figura reconocida por su trayectoria política, social y ejidal en la comunidad.