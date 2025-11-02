Comunidad Alarmada: Agujas en Dulces de Halloween en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una madre de familia identificada como Litzi Corpus compartió en redes sociales el angustiante momento que vivió tras llevar a su hija a celebrar la tradicional Noche de Halloween.

Lo que comenzó como una jornada de diversión y disfraces terminó en una experiencia aterradora que ha generado preocupación entre la comunidad en general.

Según relató Litzi, al regresar a casa decidió revisar los dulces que su hija había recibido durante el recorrido por las céntricas calles de esta ciudad; siguiendo la recomendación de su esposo, quien se encontraba en videollamada, comenzó a verificar la caducidad y el estado de los envoltorios, fue entonces cuando notó que un chocolate tipo Bocadín presentaba dos pequeños orificios sospechosos.

Al abrir el dulce, la madre descubrió una aguja extremadamente delgada incrustada en el centro del chocolate, -en tanto mi hija muy emocionada estaba acomodando sus dulces en un plato botanero-, expresa.

La menor, al darse cuenta de lo ocurrido, rompió en llanto, expresando su tristeza y enojo por el peligro al que fue expuesta, sin explicarse el porqué le hacen esto a los niños.

Según el testimonio de la madre de familia, ante el temor de que otros dulces pudieran encontrarse en las mismas condiciones, decidió desechar toda la bolsa que su hija había recolectado con entusiasmo.

El caso ha generado alarma entre padres de familia y usuarios de redes sociales, esperando se investigue el origen del producto y se refuercen las recomendaciones de seguridad para futuras festividades.