Coahuila prioriza seguridad y megaobras

MÚZQUIZ, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que durante 2027 se mantendrá la inversión en materia de seguridad, al señalar que esta continuará como la principal prioridad de su administración.

Explicó que se contempla un presupuesto equilibrado para el próximo año y sostuvo que, aunque Coahuila es el estado más seguro, la seguridad seguirá ocupando el primer lugar entre las prioridades del gobierno estatal.

"Viene un gran programa que lo presentaremos la próxima semana, ´En equipo le Entramos´, es un gran programa para apoyar a los municipios de Coahuila", adelantó el mandatario estatal.

Jiménez Salinas agregó que, para 2027, también se contemplan importantes proyectos de infraestructura, entre los que destacan las denominadas megaobras, que se desarrollarán mediante esquemas de asociaciones público-privadas.

Detalló que estos proyectos representarán inversiones por miles de millones de pesos y estarán enfocados en grandes obras de infraestructura, sin que se trate exclusivamente de recursos públicos.

Finalmente, el gobernador destacó que, además de seguridad e infraestructura, el próximo año se contempla fortalecer las acciones de desarrollo social, con diversos apoyos para las familias de Coahuila.