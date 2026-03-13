Javier Díaz González lidera recarpeteo en la calle Santander de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo para iniciar con el recarpeteo de la calle Santander, de la colonia Asturias, y adelantó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en breve comenzarán más obras sociales para beneficiar a habitantes de este sector poniente de la ciudad.

Díaz González afirmó que en su gobierno todas las acciones que se implementan están encaminadas a elevar la calidad de vida de la población y una de las vertientes es mejorar las vialidades.

"Así como estamos en esta ocasión en la colonia Asturias, andamos por todos los sectores de la ciudad poniendo en marcha obras, supervisando o entregando proyectos terminados que benefician de manera directa a la población, y así vamos a seguir trabajando", comentó el alcalde.

Javier Díaz destacó el trabajo que realiza el DIF Saltillo para apoyar a los sectores de la población que más lo necesitan, por lo que dijo que pronto llegará el programa Amor en Movimiento a la colonia Asturias para brindar servicios de salud.

El director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer los detalles de los trabajos que se realizarán en la calle Santander, en los que se destinarán poco más de 622 mil pesos.

Explicó que se realizará una rehabilitación profunda en los puntos donde sea necesario; posteriormente se hará el barrido y la aplicación de liga de riego para colocar la nueva carpeta asfáltica en una longitud de casi 150 metros.

En representación de quienes habitan este sector de la ciudad, la señora Laura Molina Carlos dijo que la rehabilitación de esta calle es una petición que hicieron al alcalde Javier Díaz González y agradeció la rápida respuesta que obtuvieron.

"De verdad, muchísimas gracias por su compromiso y por tomarnos en cuenta. Ver que la obra ya es una realidad nos demuestra su compromiso y que no se olvida de la gente de las colonias", afirmó la beneficiaria.

En el evento también estuvo el regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, Eduardo Morelos Jiménez; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez; integrantes del Comité Pro Obra, así como vecinas y vecinos de la colonia Asturias y sectores aledaños.