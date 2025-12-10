Laura Jiménez y Manolo Jiménez anuncian parques industriales en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante su participación en el Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció el inicio de la construcción de dos parques industriales en la Región Carbonífera.

Uno de estos se ubicará en el Municipio de Múzquiz y el otro en San Juan de Sabinas, con el objetivo de conectar estratégicamente con el Municipio de Sabinas, fortaleciendo así el desarrollo económico de la cuenca.

El mandatario estatal reconoció el trabajo de la alcaldesa Laura Jiménez, a quien describió como una mujer comprometida, trabajadora y con valores.

"Hoy vimos aquí a una mujer de trabajo, a una mujer responsable, a una mujer con valores, a una mujer de familia, algo que está ayudando mucho a construir la grandeza de este gran municipio", expresó el mandatario estatal, destacando el liderazgo de la edil en el desarrollo del Pueblo Mágico de Múzquiz.

Además del impulso industrial, el gobernador anunció que se implementará el programa de bacheo y recarpeteo más grande en la historia de la Región Carbonífera.

Esta iniciativa beneficiará a los municipios de toda la región, mejorando la infraestructura vial y facilitando la movilidad urbana y comercial, enfatizó.

Otro de los compromisos prioritarios señalados por el gobernador fue el tema del agua. Jiménez Salinas subrayó que, gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y municipal, se han logrado avances significativos en el abastecimiento del vital líquido, a pesar del rezago histórico en la región.

Por lo anterior, externó, "Vamos a seguir invirtiendo en el tema del agua, que sigue siendo de los muzquenses y de los coahuilenses", afirmó.

Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso con Múzquiz, asegurando que el año 2026 será clave para consolidar una inversión histórica en el municipio.

Destacó que durante el presente año ya se han destinado más de 200 millones de pesos en programas sociales, obras hidráulicas, entrega de camiones recolectores de basura y patrullas, reafirmando así el respaldo del Gobierno del Estado al desarrollo integral no únicamente de este Pueblo Mágico, sino de toda la región.