Cantina Museo Siete Leguas destaca en grabaciones de Netflix: Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Lo que comenzó como un proyecto para rescatar la historia y tradiciones del ejido Paredón, hoy coloca a uno de sus sitios más emblemáticos en una producción internacional. La Cantina Museo Siete Leguas fue seleccionada como locación para la grabación de escenas de la serie Informa, disponible en la plataforma Netflix.

Los propietarios del establecimiento compartieron que recientemente concluyeron las grabaciones dentro del inmueble, aunque por acuerdos de producción no podrán revelar detalles de las escenas hasta que la serie sea estrenada oficialmente en diciembre.

Destacaron que la experiencia fue memorable, ya que tuvieron la oportunidad de observar de cerca el trabajo detrás de una producción televisiva, así como la preparación y profesionalismo del elenco y del equipo técnico.

"Fue una experiencia muy padre, porque pudimos ver cómo se realizan las grabaciones. La verdad es que no es nada sencillo; los actores son sumamente brillantes y tienen una calidad impresionante para la actuación", comentaron.

La participación de la Cantina Museo Siete Leguas representa un nuevo escaparate para el ejido Paredón, comunidad que en los últimos años ha logrado atraer visitantes gracias a este espacio que resguarda objetos históricos, fotografías y recuerdos que narran parte de la identidad de la región.

Ubicada en el corazón de la comunidad, la cantina se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del ejido, recibiendo visitantes de distintos municipios e incluso de otros estados interesados en conocer la historia del lugar y disfrutar de una experiencia que combina tradición, cultura y gastronomía.

Ahora, con su aparición en una producción de alcance internacional, la Cantina Museo Siete Leguas suma un nuevo capítulo a su historia y proyecta el nombre de Paredón más allá de las fronteras de Coahuila.