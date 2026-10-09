Manolo Jiménez despliega operativo Barrido en Múzquiz para reforzar seguridad

MÚZQUIZ, Coah. - Autoridades de Coahuila y Nuevo León desplegaron este pasado viernes el operativo "Barrido" en las zonas limítrofes de ambas entidades, con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, fiscalías y policías estatales, como parte de la estrategia permanente de seguridad.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que las acciones tienen como objetivo reforzar la vigilancia en las fronteras estatales y combatir el tránsito de integrantes de grupos delictivos por estas zonas.

"Hoy iniciamos y estuvimos en el arco de seguridad de Hidalgo hasta el Cuartel de la Policía Estatal pegado a Galeana, Nuevo León, en lo que es Guachichil, también en Candela, Juárez, todo lo que son los límites", señaló el mandatario estatal al referirse a los puntos donde se desplegó el operativo.

Jiménez Salinas destacó que las corporaciones participantes mantienen labores coordinadas para fortalecer la seguridad y preservar las condiciones de tranquilidad en Coahuila, con acciones conjuntas en los límites con Nuevo León.

En estas diligencias también participaron elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía de Nuevo León, como parte de la colaboración entre las instituciones de seguridad de ambas entidades.

El gobernador subrayó que este trabajo conjunto es resultado de la relación entre las corporaciones, la comunicación entre los mandos militares y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, con la finalidad de mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país.