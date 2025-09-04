Acciones inmediatas para mejorar condiciones en Escuela Primaria José María Morelos

En respuesta a la solicitud de padres de familia de la Escuela Primaria José María Morelos, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ordenó acciones inmediatas para garantizar que las niñas y niños del plantel cuenten con la infraestructura necesaria al comenzar el nuevo ciclo escolar 2025-2026.

La intervención se dio tras reportes de afectaciones graves en el funcionamiento del centro educativo en el área de energía eléctrica.

A principios de agosto, un rayo impactó el transformador de la institución, provocando la interrupción de servicios esenciales como el suministro de agua potable, alumbrado y el uso de equipos de climatización en las aulas.

Esta situación generó preocupación entre la comunidad escolar, que solicitó apoyo urgente a las autoridades estatales junto con padres de familia.

Atendiendo la petición, el mandatario estatal instruyó la entrega de un nuevo transformador, acción que se concretó este jueves mediante el Subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández.

La instalación del equipo permitirá restablecer las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades escolares de forma diaria en la población estudiantil.

Con esta respuesta oportuna, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con la educación, asegurando que los estudiantes de la Primaria Morelos puedan continuar sus clases en un entorno seguro, funcional y digno.

Cabe señalar, la medida fue recibida con agradecimiento por parte de padres y personal docente.

"El compromiso con la educación es firme. Por eso atendemos de inmediato las necesidades de las escuelas en todo el estado, para que nuestros niños y jóvenes cuenten con espacios que fortalezcan su aprendizaje", fue el mensaje enviado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas al destacar la importancia de brindar soluciones eficaces a las comunidades escolares.