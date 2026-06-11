Reparación de válvula provoca suspensión de agua en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), Delegación Múzquiz, anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores del municipio debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

La interrupción obedece a la sustitución de una válvula en la línea general de agua potable ubicada en la colonia Infonavit, acción que busca mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar un servicio más eficiente para los usuarios.

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos se desarrollarán este día en un horario de 10:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, periodo durante el cual permanecerá suspendido el suministro en las colonias Luis Donaldo Colosio, Infonavit y La Gloria.

Personal técnico de SIMARC realiza las maniobras necesarias para concluir la reparación en el menor tiempo posible y reducir las afectaciones a la población.

La dependencia informó que una vez terminados los trabajos se restablecerá de manera inmediata el servicio de agua potable en los sectores afectados. Finalmente, SIMARC agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas y reiteró su compromiso de continuar realizando acciones que permitan mejorar la infraestructura hidráulica y la calidad del servicio en beneficio de los habitantes de Múzquiz.