Contactanos
Coahuila

Reparación de válvula provoca suspensión de agua en Múzquiz

SIMARC agradece la comprensión de los ciudadanos y asegura que el servicio se restablecerá inmediatamente tras la reparación.

Por Staff / La Voz - 11 junio, 2026 - 08:48 p.m.
Personal de SIMARC realiza trabajos de sustitución de una válvula en la línea general de agua potable.
Personal de SIMARC realiza trabajos de sustitución de una válvula en la línea general de agua potable.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MÚZQUIZ, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), Delegación Múzquiz, anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores del municipio debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

      La interrupción obedece a la sustitución de una válvula en la línea general de agua potable ubicada en la colonia Infonavit, acción que busca mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar un servicio más eficiente para los usuarios.

       

      De acuerdo con el organismo operador, los trabajos se desarrollarán este día en un horario de 10:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, periodo durante el cual permanecerá suspendido el suministro en las colonias Luis Donaldo Colosio, Infonavit y La Gloria.

      Personal técnico de SIMARC realiza las maniobras necesarias para concluir la reparación en el menor tiempo posible y reducir las afectaciones a la población.

       

      La dependencia informó que una vez terminados los trabajos se restablecerá de manera inmediata el servicio de agua potable en los sectores afectados. Finalmente, SIMARC agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas y reiteró su compromiso de continuar realizando acciones que permitan mejorar la infraestructura hidráulica y la calidad del servicio en beneficio de los habitantes de Múzquiz.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados