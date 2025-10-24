Marcha conmemorativa en Melchor Múzquiz promueve la prevención del Cáncer de Mama

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Centro de Salud "Juan Galán Jr." llevó a cabo este viernes una marcha conmemorativa enfocada en la prevención y concientización sobre esta enfermedad.

El evento reunió a personal médico y miembros de la comunidad, quienes recorrieron las calles con mensajes alusivos a la importancia de la detección temprana.

Al finalizar la caminata, se ofreció una plática informativa dirigida a las mujeres que acuden regularmente a la institución.

El doctor Jorge Cervera Mata, director del Centro de Salud, encabezó la marcha y destacó durante su intervención que, aunque el cáncer de mama no puede prevenirse de manera absoluta, su detección oportuna permite un tratamiento eficaz y una alta tasa de supervivencia.

Subrayó que la clave está en fomentar la cultura de la revisión constante y el seguimiento médico adecuado.

Durante la charla, Cervera Mata explicó que, la autoexploración mamaria debe iniciarse a partir de los 20 años, como una herramienta básica para identificar cualquier anomalía.

A partir de los 25 años, recomendó realizar una revisión clínica anual con personal capacitado, capaz de detectar posibles tumoraciones mediante el tacto.

Asimismo, el doctor Cervera señaló que a partir de los 40 años es fundamental realizar una mastografía cada año. Este estudio permite detectar lesiones en etapas tempranas, lo que brinda mayores posibilidades de aplicar tratamientos menos invasivos y evitar que la enfermedad se propague a otras partes del cuerpo.

El evento también contó con la participación de integrantes de grupos de Zumba, quienes convivieron con el personal del Sector Salud y se sumaron a la jornada informativa.

Las asistentes escucharon atentamente los consejos brindados, reforzando el compromiso comunitario con la salud femenina y la lucha contra el cáncer de mama.