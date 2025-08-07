Familia busca a María del Rosario Vega Gómez en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer identificada como María del Rosario Vega Gómez de 33 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado martes luego de desplazarse a la sierra Santa Rosa con el propósito de recolectar chile piquín.

La familia ha solicitado el apoyo de las autoridades y de la comunidad para localizarla.

El reporte fue emitido por sus familiares ante las instancias correspondientes, luego de que María del Rosario no regresara a su domicilio ubicado en la calle Victoria del barrio El Cuartel.

La preocupación creció al pasar las horas sin tener noticias de su paradero, por lo que se activaron protocolos de búsqueda en la zona serrana.

Juany Vega, hija de la desaparecida, proporcionó detalles sobre la apariencia de su madre para facilitar su localización. Indicó que María del Rosario mide aproximadamente 1.56 metros, es de complexión delgada, tez morena, y que la última vez que fue vista vestía una camisa negra y un short rojo.

Elementos de Protección Civil, junto con voluntarios de la comunidad, han comenzado recorridos por la sierra Santa Rosa, una zona de difícil acceso pero frecuentada por recolectores de chile piquín durante esta temporada.

Las autoridades han pedido a quienes transiten por el área que estén atentos y reporten cualquier indicio que pueda ayudar en la búsqueda de la fémina.

Para cualquier información que contribuya a localizar a María del Rosario Vega Gómez, se ha habilitado el número de contacto 864 111 46 42.

La familia agradece de antemano el apoyo de la ciudadanía y mantiene la esperanza de encontrar a María sana y salva.