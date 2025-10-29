Hospital Z. Cruz Brinda Atención Digna a Paciente Desaparecida

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un trato inhumano por parte de personal de la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, falto de todo criterio ante una situación de emergencia, recibieron familiares de la señora María Elizabeth Guerra Vázquez, tras extraviarse y posterior ser localizada por sus familiares.

"Lo primero que pensamos fue en trasladarla al Seguro Social ya que mi señora madre es derechohabiente de la institución médica, dijo Salomé, pero, añadió, no la quisieron ni recibir porque le faltaba la cartilla para comprobar que es derechohabiente de la institución médica", mencionó.

Agrega que, debido a que María Elizabeth presentaba un cuadro fuerte de deshidratación, decidieron desplazarla al Hospital Z. Cruz de esta ciudad, donde de forma inmediata le brindaron atención digna y humanitaria.

Esto es precisamente lo que les falta a los empleados del IMSS empezando por los médicos, destacó la ciudadana, tras señalar que, espera se tomen cartas en el asunto pues este no es el primer caso que se registra en el Seguro Social y no hay que esperar a que se presenten más donde inclusive los pacientes pueden hasta perder de la vida por una negligencia médica o bien omisión en el trabajo que desempeñan.

Salomé aprovechó para agradecer a la comunidad en general, a los cuerpos de rescate y a toda su familia quienes no cesaron en la búsqueda de su madre.

"Nuestra fe siempre estuvo firme, confiamos y le pedimos mucho a Dios por la seguridad de mi mamá y aquí está el testimonio de lo grande que es el Creador al escuchar las oraciones de muchas personas", abundó la ciudadana.