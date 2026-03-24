FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO REALIZA CATEO EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que esta mañana se realizó un cateo en un taller ubicado en la carretera Juárez, como parte de las acciones de blindaje en el estado de Coahuila.

El cateo, número 38 en la región, se inició a las 9:00 de la mañana y finalizó alrededor del mediodía. Garduño Guzmán señaló que se están siguiendo las líneas de investigación y se esperan resultados en cuanto a personas detenidas u objetos asegurados.

La información que llevó a este operativo fue proporcionada por los ciudadanos a través de grupos de WhatsApp y el número de emergencia 911, lo que ha permitido a las autoridades abrir líneas de investigación y realizar operativos efectivos. "Las comunidades son una de las mayores fuentes de información para nosotros", destacó Garduño Guzmán.

Acciones de la autoridad

El delegado destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el delito y recordó que se están reactivando las mesas de atención ciudadana en Barroterán, que se llevarán a cabo este miércoles.

Garduño Guzmán agradeció a los ciudadanos por su participación y los invitó a seguir colaborando con las autoridades para mantener la seguridad en la región. "Estamos trabajando juntos para hacer de Coahuila un lugar más seguro", dijo.

Detalles confirmados

Se espera que se den a conocer más detalles sobre el cateo y sus resultados. La Fiscalía General del Estado continuará trabajando para combatir el delito y proteger a la ciudadanía.