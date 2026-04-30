Martha N sufre accidente al ser atropellada por su nieta en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La tranquilidad en esta Villa se vio interrumpida la noche del miércoles, cuando una mujer de la tercera edad identificada como Martha N, de 68 años de edad, sufrió un accidente al ser atropellada de manera accidental por su propia nieta.

De acuerdo con los primeros reportes, la afectada, domiciliada en la calle Morelos del barrio La Covacha, quien se encontraba en la plaza principal, resultó con lesiones en sus extremidades inferiores.

Testigos señalaron que el percance ocurrió de forma inesperada, sin que mediara intención alguna, lo que lo convierte en un desafortunado accidente familiar.

Al lugar acudieron socorristas del cuerpo de bomberos en primera instancia y, posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención inmediata a la mujer.

Tras estabilizarla, procedieron a trasladarla a un hospital cercano para que recibiera la atención médica correspondiente y descartar complicaciones mayores derivadas de las lesiones.

La intervención rápida de los servicios de emergencia fue clave para garantizar que la afectada recibiera asistencia oportuna.

Autoridades locales destacaron la importancia de mantener precaución en espacios públicos, incluso en situaciones cotidianas, para evitar incidentes de este tipo.

Aunque se trató de un accidente, el hecho pone de relieve la necesidad de reforzar medidas de cuidado y prevención en la convivencia diaria.