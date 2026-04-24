Oscar Ríos Ramírez preside ceremonia de graduación en Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En el Municipio de San Juan de Sabinas se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), donde más de 800 personas recibieron constancias de acreditación como graduandos.

El evento tuvo como anfitrión al alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien destacó la importancia de la capacitación para impulsar el desarrollo económico y social de la región.

La ceremonia contó con la presencia de Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador Regional de Programas Sociales, en representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

También asistió Marco Antonio Cantú Vega, Director General del ICATEC, quien subrayó el compromiso de la institución con la formación de oficios y habilidades que permitan a los ciudadanos mejorar sus oportunidades laborales.

Al acto acudieron además alcaldes de municipios vecinos de la cuenca Carbonífera, entre ellos Laura Jiménez Gutiérrez de Múzquiz y Federico Quintanilla Arana de Progreso, quienes atestiguaron la entrega de constancias.

Cantú Vega resaltó que un grupo importante de estudiantes del COBAC recibió acreditaciones en áreas como electricidad, barbería, herramientas digitales e inglés, lo que les permitirá continuar sus estudios con mejores bases o integrarse al mercado laboral.

En el bloque de graduandos enfocado en autoempleo y emprendimiento se destacó que el 72 % de los participantes fueron mujeres, reflejando el creciente interés femenino en adquirir habilidades para iniciar proyectos propios.

Este dato fue celebrado como un avance en la inclusión y el empoderamiento económico de las mujeres en la región.

Finalmente, se anunció que el programa de autoempleo se fortalecerá con la entrega de microcréditos impulsados por el Gobernador del Estado, con el objetivo de que quienes han aprendido un oficio cuenten con el capital necesario para emprender su propio negocio.

Con ello, se busca que la capacitación recibida se traduzca en proyectos productivos que beneficien tanto a las familias como al desarrollo económico de la Región Carbonífera.

Importante resaltar que cerca de 508 constancias correspondieron al municipio de San Juan de Sabinas.