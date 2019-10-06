Matan a ejidatario

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Un ejidatario fue localizado sin vida en un rancho, se trata de quien en vida respondía al nombre de Arnulfo Sanmiguel Montalvo, de aproximadamente 53 años de edad.

Esta información fue confirmada al filo del mediodía de ayer a LA VOZ, por parte del Delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén destacando que probablemente el ciudadano falleció a consecuencia de múltiples golpes que recibió, pero esto se precisaría tras realizar la necropsia de ley.

Fue a eso de las 12:00 horas cuando reportaron del C4 que había arribado un ciudadano para reportar el crimen de un ejidatario el cual fue encontrado en los terrenos de una propiedad privada y su unidad abandonada.

El cuerpo fue localizado boca abajo, motivo por el cual dieron parte a las autoridades policíacas, desplazándose al lugar peritos en criminalística y elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

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El cadáver sería trasladado a un anfiteatro para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte para posteriormente entregar el cuerpo a sus familiares a fin de brindarle cristiana sepultura. Extraoficialmente se mencionó que el ciudadano fue degollado y además le incendiaron su casa, estos datos serán corroborados en los próximos días cuando se recaben datos de prueba para el expediente que se abrió por este hecho.