Regreso a clases en Múzquiz: Instituto Tecnológico Superior fortalece su matrícula

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz se prepara para recibir nuevamente a sus estudiantes la próxima semana.

La comunidad estudiantil, integrada por jóvenes de distintas áreas de formación, se alistan para retomar sus actividades en las aulas y laboratorios del plantel.

La licenciada Fabiola Elguezabal, subdirectora del instituto, informó que además del regreso a clases, se tiene programado el examen de admisión para los aspirantes de nuevo ingreso.

Este proceso es fundamental para garantizar la incorporación de más jóvenes a la educación superior en la región, fortaleciendo así la matrícula del plantel.

Actualmente, el Tecnológico de Múzquiz cuenta con una matrícula de 400 estudiantes, cifra que refleja la importancia de la institución en la formación profesional de la juventud local.

La subdirectora destacó que el compromiso del personal docente y administrativo es brindar una educación de calidad que responda a las necesidades de la comunidad.

El examen de admisión representa una oportunidad para que nuevos alumnos se integren a las carreras que ofrece el instituto, consolidando su papel como motor de desarrollo académico y profesional en la región carbonífera de Coahuila.

La convocatoria ha despertado interés entre jóvenes que buscan continuar sus estudios en un ambiente de preparación integral.

Con el regreso a clases a partir del lunes 20 de abril y el proceso de admisión en puerta, el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz reafirma su misión de formar profesionistas capaces de enfrentar los retos del presente y futuro, contribuyendo al crecimiento educativo y social de la comunidad.

Las carreras académicas que ofrece actualmente la institución son 4: ingeniería industrial, gestión empresarial, Tecnologías de la Información y Comunicaciones además de Ingeniería Ambiental.