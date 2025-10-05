Docente separado de Escuela Secundaria por Conductas Inapropiadas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El docente señalado previamente por conductas indeb1d4s hacia el alumnado de la Escuela Secundaria General 'General Lucio Blanco', fue separado de su cargo luego de que padres de familia manifestaran su inconformidad ante el regreso del profesor.

La decisión fue confirmada por la directora del plantel, maestra Ana Luisa Sánchez Aldaba, tras una reunión sostenida con padres y madres de los alumnos.

Durante el encuentro, los inconformes expresaron su preocupación por la presencia del docente en el aula, lo que motivó a la administración escolar a tomar medidas inmediatas.

'Nuestro interés principal son los menores y su derecho a recibir una educación de calidad', declaró Sánchez Aldaba.

Por lo anterior dijo, 'A los padres de familia, se les atendió y se les dio una respuesta clara: el maestro ya no está físicamente en la escuela ante ello por lo que estamos en espera de recibir un documento oficial que nos permita formalizar el trámite para asignar a otro profesor en su lugar'.

La directora destacó que la comunidad escolar busca mantener un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje, por lo que se actuó con prontitud ante las inquietudes de los padres de familia.

Esta medida, busca garantizar la tranquilidad de los estudiantes y evitar cualquier afectación en su desarrollo académico.

Por lo pronto, los padres de familia manifestaron estar satisfechos con la respuesta de la institución, y reiteraron su compromiso de seguir enviando a sus hijos a clases.

'Esperamos que los estudiantes continúen su formación con normalidad, en bien de un futuro mejor para ellos', concluyó la directora.