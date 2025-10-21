MEJORA Coahuila y autoridades locales se unen para proyecto deportivo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de arranque para la construcción de una cancha pública de fútbol rápido en la colonia Allende, ubicada en esta ciudad.

El proyecto busca fomentar el deporte y la convivencia comunitaria, beneficiando a cientos de familias de este sector, que forma parte de la ciudad de Nueva Rosita.

El evento fue encabezado por Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de MEJORA Coahuila, quien asistió en representación del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas.

Lo acompañó el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, quien ha gestionado activamente este tipo de obras ante el Gobierno Estatal, además del coordinador regional de MEJORA, Federico Quintanilla Riojas.

Durante su intervención, Elizondo Pérez destacó que esta nueva infraestructura deportiva será un espacio digno para la ciudadanía coahuilense.

Agradeció al alcalde por sus gestiones y reiteró el compromiso del gobierno estatal de seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

Por su parte, el ingeniero Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de infraestructura social, presentó los detalles técnicos del proyecto. Explicó que la obra contempla una superficie de más de 2,400 metros cuadrados y una inversión total de 4.7 millones de pesos, lo que permitirá dotar al espacio de materiales y acabados de alta calidad.

Entre los trabajos a realizar se incluyen corte y suministro de relleno, compactación, base hidráulica, aplicación de asfalto, colocación de pasto sintético fibratado, instalación de luminarias, así como la construcción de porterías y graderías.

Se espera que la cancha esté lista en los próximos meses, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para el deporte y la integración social de todas las familias.