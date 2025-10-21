Vecinos consternados por fallecimiento de adulto mayor en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un lamentable hecho se registró en la colonia 28 de noviembre, donde un adulto mayor perdió la vida al sufrir una caída dentro del baño de su domicilio.

Esta situación ocurrió en la calle Privada Vitela, generando consternación entre vecinos y familiares del fallecido.

La víctima fue identificada como Jesús N, conocido por sus allegados como "La Vitola".

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba solo en su vivienda cuando, por causas aún no esclarecidas, cayó de su propia altura en el baño, lo que le provocó lesiones fatales.

Elementos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte, pero lamentablemente ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Las autoridades locales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, aunque todo apunta a un accidente doméstico.

Vecinos de la privada Vitela expresaron su pesar por el fallecimiento de Don Jesús, a quien describieron como una persona tranquila y respetuosa.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones en el hogar, especialmente entre adultos mayores, quienes son más vulnerables a este tipo de accidentes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y determinar las causas precisas de la muerte.