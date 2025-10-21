Inaugurado el Blvd. Callejón de Los Guerra en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este martes por la mañana, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó la inauguración del Blvd. Callejón de Los Guerra (Bulevar Kickapoo), en el Municipio de Múzquiz.

La obra, que representa una inversión de 8.7 millones de pesos, forma parte de los esfuerzos por modernizar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Durante su intervención, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez dio la bienvenida al mandatario estatal y destacó que su presencia en el municipio simboliza el cumplimiento de compromisos con las y los muzquenses.

Además, anunció que propondrá en la próxima junta de cabildo que el renovado bulevar lleve oficialmente el nombre de "Bulevar Kickapoo", en reconocimiento a la comunidad indígena que ha colaborado activamente en el desarrollo local.

Esta obra, no solo mejora la movilidad y la imagen urbana de Múzquiz, sino que también representa un ejemplo de unidad entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y la Tribu Kickapoo.

Dicha sinergia ha permitido avanzar en proyectos que buscan el bienestar de todas las familias del municipio, fortaleciendo el tejido social y la infraestructura comunitaria.

Por su parte, el Gobernador Manolo Jiménez resaltó el trabajo de la alcaldesa y señaló que Múzquiz ha sido beneficiado con inversiones históricas en diversos rubros.

Mencionó que desde que se puso en marcha el programa Con Obras Sociales a "Pasos de Gigante", más de 30 millones de pesos han sido destinados a acciones de agua potable, pavimentación y servicios básicos, en este Municipio, reafirmando el compromiso de su administración con el progreso regional.

El ingeniero Miguel Ángel Rivera Guerrero, director municipal de Obras Públicas, detalló los aspectos técnicos de la remodelación, que incluyó la construcción de trazo y nivelación del terreno, construcción de 7.325 metros cuadrados de pavimento asfáltico, construcción de camellón central con la instalación de 611 metros cuadrados de pasto sintético, construcción de cordón pecho paloma de 475 metros lineales, construcción de cordón trapezoidal de 526.50 metros lineales, construcción de dentellón 520 metros lineales, colocación de 12 luminarias LED, construcción de 838 metros cuadrados de banquetas con adoquín, instalación de 12 señalamientos y nomenclatura correspondiente, aplicación de pintura color amarillo tráfico en cordones, camellones y eje central de vialidad además de instalación de bollas.

Hoy, esta obra, transforma significativamente la vialidad, brindando una infraestructura moderna, segura y funcional para todos los ciudadanos.

En dicho evento también estuvieron presentes: el subsecretario de Infraestructura Social, Ignacio Adolfo Covarrubias Cabello; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera: Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de MEJORA Coahuila.

El coordinador municipal de MEJORA en Múzquiz, Jesús Guerrero García; Coordinador de Zona, Romaldo Hernández Álvarez; la ciudadana beneficiada Jovana Alejandra Murillo, ganaderos y sociedad civil.