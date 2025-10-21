Intenso tráfico en Coahuila tras volcadura en la empresa RHI

Ramos Arizpe, Coahuila. La mañana de este martes, dos accidentes registrados con pocos metros de diferencia provocaron el colapso de la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura de la empresa RHI, generando un intenso tráfico vehicular y la movilización de cuerpos de auxilio.

El primer percance ocurrió cuando un vehículo Mustang impactó contra un automóvil Jetta, resultando una persona lesionada con molestias en el cuello, quien fue atendida en el lugar por paramédicos sin requerir traslado hospitalario.

Minutos después, a apenas 200 metros del primer accidente, se reportó una volcadura que agravó el congestionamiento vial. En este segundo siniestro, un hombre de aproximadamente 60 años resultó con contusiones leves y una crisis de ansiedad, tras ser impactado por otro vehículo que lo chocó por detrás, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcado.

Debido a la proximidad de ambos incidentes, la circulación con dirección a Saltillo se vio completamente afectada, mientras elementos de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de Ramos Arizpe trabajaron para atender a los involucrados y retirar los vehículos siniestrados.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía, una de las más transitadas del estado, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando la carga vehicular aumenta considerablemente.