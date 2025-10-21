Exitosa Brigada de Salud para Mujeres en Villa de Palaú, Coahuila

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con una notable asistencia de mujeres, se llevó a cabo en esta Villa la Brigada "Estar Bien, Cuidado de la Salud de la Mujer", encabezada por el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas y la Presidenta Honoraria de INSPIRA Coahuila, Paola Rodríguez López.

El evento contó también con la presencia de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, quien fungió como anfitriona en esta jornada dedicada a la prevención y atención médica femenina.

Durante su intervención, Paola Rodríguez destacó que los módulos instalados ofrecieron servicios como exploraciones mamarias, mastografías, papanicolau, consultas generales, vacunación, farmacia y orientación psicológica.

Subrayó que estas brigadas forman parte de una estrategia continua en coordinación con la Secretaría de Salud, y no un evento aislado. Además, recordó que en el mes de enero dio inicio la campaña "El cáncer no avisa, revísate a tiempo" mediante la cual se invita a las mujeres a agendar su mastografía los días 19 de cada mes, sin esperar que se llegue el mes de octubre.

El gobernador Manolo Jiménez exhortó a las mujeres a aprovechar los servicios gratuitos de la brigada, agradeciendo el trabajo conjunto con la alcaldesa Laura Jiménez.

Resaltó que, en Múzquiz se han realizado inversiones sin precedentes como parte de un esfuerzo estatal por mejorar la calidad de vida en los 38 municipios de Coahuila.

Aseguró además que, vienen más proyectos importantes para la región, reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias.

Durante el desarrollo de la jornada, se proyectó el testimonio de Lupita Costilla, ciudadana diagnosticada con cáncer de mama, quien instó a las asistentes a realizarse revisiones periódicas.

La alcaldesa Laura Jiménez agradeció al gobernador y, a Paola Rodríguez por realizar esta brigada en la Villa de Palaú, destacando que la prevención salva vidas y que estas acciones reflejan un gobierno humano y solidario.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y regionales como el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez; la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdez González y el coordinador general de MEJORA Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Además, Cecilia de la Garza Martínez Directora General de la oficina de INSPIRA Coahuila; el subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; Doctora Saide Habib Castillo, Coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera con la representación de la señora Liliana Salinas Valdés Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, alcaldes de los Municipios de la Cuenca Carbonífera, funcionarios estatales, regionales y municipales, entre otras autoridades.

La jornada reafirmó el compromiso de INSPIRA Coahuila y del gobierno estatal con la salud femenina, promoviendo el acceso equitativo a servicios médicos esenciales en las comunidades.