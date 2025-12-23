Laura Jiménez Gutiérrez supervisa pavimentación en Muzquiz: mejora la calle Álamos

Múzquiz, Coah.— La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez supervisó los trabajos de pavimentación que se realizan en la calle Álamos, en la cabecera municipal, una vialidad que por muchos años permaneció en malas condiciones y que hoy comienza a reflejar un cambio real para las y los vecinos del sector.

Durante el recorrido, la presidenta municipal destacó que esta obra es resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias muzquenses.

La pavimentación de esta importante calle permitirá una mejor movilidad, mayor seguridad para peatones y automovilistas, así como un entorno más digno para quienes habitan y transitan diariamente por la zona.

"Seguimos trabajando con hechos y de la mano de nuestra gente, atendiendo rezagos históricos y transformando nuestras colonias", expresó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de continuar impulsando obras que contribuyan al desarrollo y bienestar de la comunidad.