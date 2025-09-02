Programa Mejora Tu Escuela Beneficia a Estudiantes de Coahuila

Con una inversión de 34 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Coahuila fortalece la infraestructura educativa en 30 escuelas de la Región Carbonífera a través del programa Mejora Tu Escuela.

Las acciones incluyen instalación de estructuras metálicas, reparación de sanitarios y reconstrucción de aulas, distribuidas en diversos municipios de la zona, con el objetivo de dignificar los espacios de aprendizaje.

El coordinador regional del programa Mejora, Federico Quintanilla Riojas, informó que estas obras buscan beneficiar directamente a la población estudiantil, mejorando las condiciones en las que miles de niñas, niños y jóvenes reciben educación.

"La intención es que estas acciones impacten positivamente en el desarrollo académico y emocional de los estudiantes", señaló.

Además, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el equipo de MEJORA Coahuila entregará material educativo, calzado y uniformes a más de 35 mil estudiantes de la Región Carbonífera.

A nivel estatal, se prevé que medio millón de alumnos reciban estos apoyos, como parte de una estrategia integral para reducir la carga económica de las familias.

Quintanilla Riojas precisó que, por instrucciones del mandatario estatal, en las comunidades rurales se incluirán también tenis y calzado adicional junto con los útiles escolares y uniformes, reconociendo las necesidades particulares de estas zonas.

Esta medida busca garantizar equidad en el acceso a recursos escolares para todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica.

Durante toda esta semana, funcionarios del programa estarán recorriendo las instituciones educativas de la región para entregar personalmente los apoyos.

"Este esfuerzo representa un importante ahorro para las familias coahuilenses y reafirma el compromiso del gobierno con la educación y el bienestar de la niñez", concluyó el coordinador.