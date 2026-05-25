Dirección de Vialidad y Tránsito realiza trabajos de señalización en Palaú

La Dirección de Vialidad y Tránsito informó que durante este día y los próximos días se estarán realizando trabajos de señalización e identificación de bordos ubicados sobre el bulevar Miguel Hidalgo, en la Villa de Palaú, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en este importante tramo de la localidad.

De acuerdo con la dependencia, las labores comprenderán el trayecto que va desde el Hospital General Héctor Hugo Martínez Tijerina hasta la salida hacia el sector conocido como Tiro 4, donde personal operativo trabajará en la colocación y reforzamiento de señalamientos preventivos para alertar a los conductores sobre la presencia de reductores de velocidad.

Ante estas acciones, autoridades municipales solicitaron a la ciudadanía tomar las debidas precauciones al circular por el área, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que estará laborando en distintos puntos del bulevar.

La Dirección de Vialidad y Tránsito destacó que estos trabajos forman parte de las acciones preventivas encaminadas a mejorar el orden vial y disminuir riesgos de accidentes para automovilistas, motociclistas y peatones.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de la población durante el desarrollo de estas labores, reiterando que el objetivo principal es garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta vialidad.