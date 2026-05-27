Oscar Ríos Ramírez destaca avances en alumbrado LED en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, informó que, durante la presente administración municipal se han colocado cerca de 3 mil 500 luminarias LED, de un total de 7 mil que se requieren para cubrir toda la población.

Con este avance, el municipio se posiciona como líder en alumbrado moderno en la Región Carbonífera, contribuyendo a la seguridad y bienestar de sus habitantes.

La primera dotación de lámparas se instaló en la calle Simón Bolívar de la colonia Independencia y, actualmente la mayoría de los sectores cuentan con este servicio, lo que ha permitido mejorar la tranquilidad de las familias.

El edil destacó que, estas acciones responden a una estrategia integral para transformar la infraestructura urbana y atender las necesidades más urgentes de la comunidad.

Además del alumbrado público, el presidente municipal, señaló que, se continúa trabajando en acciones de drenaje y mejoramiento de vialidades en la zona centro, con el objetivo de garantizar servicios básicos de calidad y un entorno más funcional para los ciudadanos. Estas obras forman parte de un plan de recuperación de la infraestructura municipal.

Ríos Ramírez recordó que recibió un municipio con múltiples deficiencias y un adeudo millonario al sindicato de burócratas. Sin embargo, aseguró que su administración ha logrado avanzar en rubros como empleo, agua potable, iluminación, drenaje y servicios básicos, beneficiando directamente a las familias neorrositenses y fortaleciendo la confianza en el gobierno local.

Finalmente, agradeció al gobernador del estado, Manolo Jiménez por el apoyo brindado mediante la dotación de unidades para la recolección de basura y la gestión de nuevas fuentes de empleo.

De esta manera, con estas acciones conjuntas, el municipio busca consolidar un modelo de desarrollo más moderno, seguro y eficiente para todos sus habitantes.