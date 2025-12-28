Oscar Ríos Ramírez destina inversión en obras públicas: Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez anunció que su administración destinará una importante inversión en obras públicas durante el año 2026, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las familias del municipio.

El edil aseguró que se aplicarán suficientes recursos para ejecutar proyectos que impacten de manera positiva en la infraestructura urbana y los servicios básicos.

Entre las acciones prioritarias, Ríos Ramírez destacó la implementación de obras de drenaje, las cuales, aunque no son visibles, resultan fundamentales para garantizar la salud y el bienestar de los habitantes.

Asimismo, informó que, se intensificarán los trabajos de pavimentación y bacheo, con el propósito de ofrecer vialidades más seguras y funcionales para los automovilistas.

En el marco del crecimiento habitacional, el alcalde informó que en el Libramiento Sur se construirá un nuevo fraccionamiento de Infonavit. Para acompañar este desarrollo, se mejorará el servicio de agua potable, lo que también beneficiará directamente a los residentes de la colonia El Pedregal, fortaleciendo así la cobertura de servicios básicos en la zona.

Ríos Ramírez también hizo un reconocimiento a los avances logrados durante su gestión, especialmente en materia de alumbrado público. Hasta la fecha, se han instalado 2 mil 244 luminarias, lo que ha contribuido significativamente a mejorar la seguridad en las calles y espacios públicos del municipio.

Finalmente, adelantó que, aún faltan por instalar alrededor de 5 mil lámparas más, y expresó su optimismo respecto al cumplimiento de esta meta.

"Yo creo que a este ritmo que vamos y si Dios nos da salud, vamos a rebasar las 7 mil luminarias instaladas", concluyó.