Andrés Alvarado anuncia mejoras en el auditorio de la secundaria Juvenal Boone en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El profesor Andrés Alejandro Alvarado López, director de la secundaria Juvenal Boone Flores, informó que la institución continúa mejorando su infraestructura con el apoyo del gobierno del estado y la federación.

Dijo que, mediante el programa federal "La Escuela Es Nuestra", se destinó la cifra económica de 600 mil pesos que los padres de familia decidieron utilizar en mejoras para la rehabilitación de infraestructura.

Dichos recursos serán aplicados en la remodelación total del auditorio, con el objetivo de tener un espacio digno donde los jóvenes puedan realizar sus actividades.

Esta es la segunda ocasión que reciben el apoyo, ya que en la primera se construyó la barda perimetral, y ahora se busca dejar el auditorio en las condiciones que la escuela merece, agradeciendo el apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal.

Explicó que los trabajos ya iniciaron con el retiro de los aires lavados, plafones y luminarias, para instalar nuevos climas, iluminación, sonido, proyección, cambio de puerta y remodelación del foro, además de que ya se impermeabilizó el techo, por lo que será prácticamente un auditorio nuevo.

Finalmente, señaló que esperan concluir e inaugurar la obra en el mes de diciembre, antes de tomar el periodo vacacional, para beneficio de toda la comunidad estudiantil.