Policía Civil Coahuila mejora instalaciones del jardín de niños Ignacio Allende

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC) de la Región Carbonífera realizaron trabajos de rehabilitación y mejoramiento en el jardín de niños "Ignacio Allende", ubicado en el ejido Paso del Coyote, con el propósito de ofrecer espacios más seguros y adecuados para los alumnos.

Las acciones se llevaron a cabo bajo las instrucciones del comandante Luis Ángel Estrada Picena y en seguimiento a la política de proximidad social impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que busca fortalecer la relación entre las corporaciones de seguridad y la ciudadanía.

Durante la jornada, los oficiales rehabilitaron juegos infantiles, instalaciones eléctricas, puertas y fachadas. También realizaron trabajos de pintura, mejoraron bancas y mesas, además de acondicionar rampas de acceso para personas con discapacidad.

Durante la entrega de las mejoras, la directora del plantel, profesora Gloria Mireles, agradeció el apoyo de los elementos policiales y reconoció su disposición para trabajar hasta altas horas del día con el objetivo de concluir las labores en beneficio de la comunidad educativa.

Destacó que los trabajos permitirán a las niñas y niños contar con instalaciones más seguras, dignas y adecuadas para su formación, además de contribuir al fortalecimiento de la confianza de las familias hacia los elementos encargados de la seguridad.

Como parte de la actividad, los oficiales convivieron con los estudiantes, en una jornada que también busca fomentar la cercanía y la confianza desde la infancia.

Con estas acciones, la Policía Civil de Coahuila refrenda su compromiso con la proximidad social y la colaboración comunitaria, más allá de sus labores de vigilancia y seguridad.