Enrique Sánchez recorre ejido La Cruz y escucha a los ciudadanos

El candidato del Partido Verde al Distrito 6, Enrique "Kike" Sánchez, recorrió la tarde de este viernes el ejido La Cruz, donde llevó sus propuestas de campaña directamente a los ciudadanos y escuchó de cerca las principales necesidades de las familias de esta comunidad.

Acompañado de militantes del Partido Verde, así como de su equipo de trabajo, Enrique Sánchez realizó un recorrido casa por casa, dialogando con los vecinos y recogiendo las inquietudes que existen en torno a los servicios básicos, el acceso al agua potable y las condiciones de infraestructura en los sectores rurales.

Durante este encuentro con la ciudadanía, los habitantes del ejido La Cruz expresaron la necesidad de contar con mejores servicios públicos y mayor atención por parte de las autoridades, señalando que por años muchas comunidades han permanecido olvidadas.

Ante ello, el candidato aseguró que una de sus prioridades será impulsar desde el Congreso del Estado leyes y gestiones que permitan mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, especialmente en las comunidades rurales y ejidos que requieren atención inmediata.

Enrique "Kike" Sánchez destacó que trabajará para que los servicios de agua potable y drenaje lleguen a todos los rincones de Coahuila, pues consideró que son derechos fundamentales que toda familia debe tener garantizados.

"Es muy importante velar porque todas las familias tengan acceso a servicios básicos dignos. No podemos permitir que existan comunidades que todavía carezcan de agua potable o drenaje. Vamos a trabajar para impulsar acciones reales que beneficien a la gente", expresó el candidato del Partido Verde.

Asimismo, señaló que continuará recorriendo cada colonia, barrio y ejido del Distrito 6, manteniendo el contacto cercano con la ciudadanía para conocer directamente las problemáticas que enfrentan día con día y construir propuestas basadas en las verdaderas necesidades de la población.

Finalmente, Enrique Sánchez agradeció el recibimiento de los habitantes del ejido La Cruz, reiterando su compromiso de representar a la gente con responsabilidad y trabajar por un Coahuila con mejores oportunidades y servicios para todos.