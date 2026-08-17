Atienden embarazo de menor de 12 años

MÚZQUIZ, Coah.- Una menor de 12 años, originaria y residente de Nuevo León, fue atendida en un hospital del municipio de Múquiz al presentar 34 semanas de embarazo.

De acuerdo con la información trascendida, el padre del bebé también sería un menor de 12 años. La situación fue detectada por personal médico al momento en que la niña acompañó a su madre a un chequeo médico.

La mamá, quien es originaria de Múquiz pero también residente de Nuevo León, se trasladó al Pueblo Mágico para realizarse algunos estudios médicos y acudió al hospital hace algunos días.

Mientras se encontraban en el nosocomio, la niña comenzó a presentar malestar, por lo que fue revisada por personal médico, manifestando que tiene 34 semanas de gestación y que el padre es un chico también de su edad.

Ante esta situación, las autoridades dialogaron con la madre de familia y con su hija, además de realizar las acciones y protocolos correspondientes para la atención del caso.

Las autoridades competentes continuarán con el seguimiento e investigación conforme a los procedimientos establecidos, debido a que se trata de una menor de edad y el padre del bebé que está por nacer también sería menor.