Niño de 11 años herido tras accidente en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un menor de edad ingresó herido a la sala de urgencias de la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta Villa.

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director del Mando Coordinado, José Ponce Sánchez tomaron conocimiento de los hechos.

El afectado es un niño de nombre Gael Alexander de 11 años de edad, el cual al jugar a las escondidas e intentar subir a una camioneta, resbaló ocasionándose herida en una de las extremidades inferiores.

El paciente resultó con lesión de aproximadamente 7 centímetros de largo y 1 centímetro de profundidad en la pierna derecha, siendo suturado en el área de enfermería.

Los efectivos policiacos se entrevistaron con Cristian Iván N de 32 años de edad, originario de Guanajuato con domicilio en calle Italia, número 301 del barrio Obrera Dos, quien dijo ser tío del menor y comentó sobre lo sucedido.