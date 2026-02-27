Yossy Torres envía mensaje de amor a su madre Elvia María tras accidente

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La joven Yossy Torres, hija de Elvia María N., madre de familia que permanece hospitalizada tras sufrir graves heridas en un accidente vehicular registrado el pasado 24 de febrero sobre la carretera estatal Múzquiz-Palaú, compartió un mensaje lleno de esperanza y amor hacia su mamá, quien continúa luchando por su vida.

A través de redes sociales se viralizó la carta que Yossy dedicada a su madre, en la que expresa su orgullo y admiración por ella.

"Mamita, espero leas esto cuando despiertes, te amo y estoy tan orgullosa de ser tu hija. Eres toda la definición de una mujer empoderada, sé con todo mi corazón que podrás con esto y darás testimonio de los milagros de Dios", escribió la joven, conmoviendo a cientos de internautas.

En su mensaje, Yossy recordó cómo su madre siempre tomaba fotografías en cada momento familiar, con la intención de conservar recuerdos para el futuro.

"No me gustaba que me tomaras fotos, ahora entiendo por qué lo hacías. Mamita bella, no sabes cuánto te extraño", expresó, resaltando la importancia de valorar los pequeños gestos cotidianos.

La joven también aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad, exhortando a que abracen y apapachen a sus madres mientras tengan la oportunidad.

"Nunca sabemos cuándo Dios nos pondrá pruebas, un día normal nos puede cambiar la vida", señaló, en un llamado que resonó entre quienes siguen de cerca la recuperación de Elvia María.

Finalmente, Yossy agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas. "Sé que esto quedará en un trago amargo, aún tenemos mucho que vivir juntas", expresa.

"Para todos aquellos que siguen orando por ella, créanme que no hay mejor manera de ayudarnos que así. Gracias en nombre de mi mamá y toda la familia".

La joven concluyó, reafirmando su fe y esperanza en la recuperación de su madre Elvia María.