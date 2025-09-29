Programa 'Mes del Testamento' Continúa en la Región Carbonífera durante Octubre

Por acuerdo del Colegio de Notarios Públicos de la Región Carbonífera, los beneficios del programa "Septiembre, mes del testamento" se extenderán durante todo el mes de octubre. Así lo confirmó el licenciado Rafael Catarino Marines Daniel, presidente del cuerpo colegiado, quien destacó el compromiso de los notarios por fortalecer esta iniciativa que promueve la cultura de previsión legal entre la ciudadanía.

Marines Daniel explicó que, con el objetivo de facilitar el acceso al trámite del testamento, se mantendrán los descuentos y beneficios establecidos originalmente para septiembre. La invitación se hace extensiva a todos los habitantes de los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, quienes podrán acercarse a las notarías públicas para recibir orientación y realizar sus trámites.

Actualmente, la región cuenta con 12 notarías públicas, cuyos titulares están disponibles para atender dudas, brindar asesoría personalizada y acompañar a los ciudadanos en el proceso de elaboración de su testamento. Esta acción busca fomentar la responsabilidad patrimonial y evitar futuros conflictos familiares, fortaleciendo así el tejido social.

Durante el mes de septiembre, se registró un incremento del 50% en las solicitudes de testamento, lo que refleja una mayor conciencia entre la población sobre la importancia de este documento. Ante esta respuesta positiva, y con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, se avaló la decisión de prolongar el programa por un mes más.

Finalmente, el Colegio de Notarios Públicos reiteró su compromiso con la comunidad y exhortó a las familias de la Región Carbonífera a aprovechar esta oportunidad para asegurar su legado con certeza jurídica y tranquilidad. La campaña continuará vigente hasta el 31 de octubre, con atención directa en cada una de las notarías participantes.