Producción de Minera La Encantada supera el 100% en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un total de 265 trabajadores de la Sección 312 de Minera La Encantada recibieron el pasado 30 de mayo el pago de utilidades, con un promedio de 21 mil pesos por persona, equivalente a más de 5 MDP de forma global, informó el secretario general de la organización sindical, José Guillermo Matías Hernández.

El dirigente señaló que, como resultado de las gestiones realizadas durante reuniones en la Ciudad de México, los trabajadores recibirán además un bono adicional a la Participación de los Trabajadores en unas Utilidades (PTU).

Matías Hernández atribuyó este beneficio al respaldo del dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia.

Asimismo, destacó que durante el presente año la producción de Minera La Encantada se ha mantenido por encima del 100% y, en algunos periodos, ha alcanzado hasta el 150%.

Indicó que estos niveles de producción han permitido que la totalidad de los trabajadores conserve un empleo estable, además de contar con el respaldo de la dirigencia nacional del sindicato.

Finalmente, el secretario general afirmó que la Sección 312 continuará impulsando acciones para fortalecer las prestaciones y beneficios laborales de sus agremiados mediante el trabajo coordinado con la dirigencia nacional.