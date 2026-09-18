Gobernador Manolo Jiménez apoya jardín de niños en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- El director del jardín de niños "María Elisa Romo de Galán", profesor Mauricio Antonio Toledo Cortés, presentó una petición al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para solicitar la entrega de mobiliario destinado al plantel.

El docente informó que la solicitud recibió una respuesta favorable por parte del mandatario estatal, quien autorizó la entrega de los apoyos requeridos para mejorar las condiciones del plantel educativo.

Recordó que anteriormente el Ayuntamiento de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, apoyó a la institución con la instalación de un techo de malla sombra, beneficio que contribuyó a mejorar los espacios utilizados por los estudiantes.

Toledo Cortés señaló que ahora, con la respuesta positiva del gobierno del estado, el jardín de niños podrá contar con nuevo mobiliario para atender algunas de las necesidades que presenta el plantel.

Destacó que son 96 estudiantes los que resultarán beneficiados directamente con estos apoyos, por lo que consideró importante la atención brindada a la solicitud realizada ante el gobernador.

Finalmente, el director del jardín de niños agradeció a Manolo Jiménez Salinas por la autorización del mobiliario y reconoció también el respaldo otorgado anteriormente por el Ayuntamiento de Múzquiz en beneficio de la comunidad estudiantil.