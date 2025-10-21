Encuentran sin vida a adolescente en callejón de Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-Un adolescente de aproximadamente 14 años de edad, identificado de manera preliminar como Jorge Daniel, fue encontrado sin vida la tarde de este martes en un callejón de la colonia Miguel Hidalgo, en el oriente de Saltillo. El hallazgo se registró sobre la calle Uno, casi esquina con el bulevar Benito Juárez, a un costado de la Línea Verde.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades y versiones de testigos, el menor había sido reportado como desaparecido desde el lunes 20 de octubre, luego de que saliera rumbo a la escuela y no regresara a su domicilio.

Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar, donde encontraron el cuerpo del joven. El área fue acordonada mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes.

Según las primeras observaciones de los agentes, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni lesiones visibles, y el adolescente portaba consigo su mochila y pertenencias, por lo que de manera inicial se descarta un intento de robo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de determinar la causa exacta del fallecimiento. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y permitir el desarrollo de las indagatorias, mientras se espera que en las próximas horas se confirme oficialmente la identidad del menor y se emita un informe oficial sobre el caso.