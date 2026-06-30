Reabren módulos del INE en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La ingeniera Hermelinda Soto Ortega, vocal del Registro Federal de Electores de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Pedro, Coahuila, informó sobre la reapertura de los módulos de atención del INE en el municipio de Múzquiz para el trámite de la credencial para votar.

Explicó que la reactivación de los módulos se realizó tras la conclusión del proceso electoral local del 7 de junio, con el restablecimiento de cuatro puntos de atención, tres de ellos móviles.

Detalló que los módulos móviles se ubican en Palaú, Minas de Barroterán y la Villa de Esperanzas, además de incluir atención en el Ejido San Miguel, perteneciente al municipio de Ocampo.

Señaló que en la cabecera municipal el servicio se brinda en el Gimnasio Municipal, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, donde se realizan todo tipo de trámites relacionados con la credencial de elector.

Precisó que en Melchor Múzquiz permanecerán hasta el 10 de julio, para posteriormente iniciar un recorrido con atención en distintas localidades ejemplo de ello en la Villa de Palaú estarán hasta el 17 de julio, posterior en Barroterán estarán el 21 de julio el 22 en la Villa de Esperanzas, recalcando que el día 20 de julio no se laborará al celebrar el día del funcionario del INE y después del 23 al 31 de julio volverán a la sede del gimnasio en la cabecera municipal.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran inscripciones, correcciones de datos, cambios de domicilio, reposiciones, reincorporaciones y renovación de credenciales vencidas.

Finalmente, indicó que el padrón electoral en Múzquiz asciende a aproximadamente 214 mil electores, y que el INE cuenta con un nuevo modelo de credencial con mayores elementos de seguridad.